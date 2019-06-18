Правительству предлагают откровенно признать, что у него есть проблемы

«Надо правительству открыто признать, что у него есть проблемы с бюджетом», — заявила сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Эльвира Сурабалдиева.

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По ее словам, уже сейчас недобор по таможенным платежам составляет 1,5 миллиарда сомов, а по итогам года цифра может достигнуть 10-15 миллиардов сомов. Госналоговая служба тоже открыто говорит про недобор по налогам в 1 миллиард сомов. При этом председатель ГНС Тенизбек Абжапаров признал, что до сих пор есть налогоплательщики, которые вносят налоги авансом. Он связал это с тем, что «есть те, кто привык месяц в месяц платить».

«Не может такого быть, чтобы бизнес добровольно заранее вносил налоги. Надо открыто признать, что есть проблемы с бюджетом. А проблемы есть. Я не знаю, как вы будете восполнять недобор. Нужно открыто признать и начать работать», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.