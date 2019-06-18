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Власть

Под видом трудоустройства частные компании занимаются нелегальной миграцией в КР

Местные частные компании, приглашая иностранных граждан на работу, на самом деле занимаются нелегальной миграцией в Кыргызстане. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности заявила депутат Махабат Эргешова.

По ее словам, частные компании помогают иностранцам получить рабочую визу, но потом эти люди не работают, а просто нелегально остаются в Кыргызстане.

«Они вводят в заблуждение госорганы, выдающие разрешение на работу иностранцам по квоте. Получив рабочую визу, иностранные граждане не осуществляют трудовую деятельность в этих организациях, а исчезают из поля зрения госорганов. Я получила данные о 30 компаниях, которые пригласили на работу иностранных граждан. При анализе обнаружила, что, имея квоту на 282 иностранцев, фирма оплачивает соцотчисления только на 30 человек. Где остальные иностранные рабочие силы? А есть компании, которые вовсе ни тыйына не выплачивают Соцфонду, хотя они получили рабочую квоту на 20-30 человек», — сказала нардеп.

Она отметила, что большинство таких нелегальных мигрантов — граждане КНР. В 2017 году рабочую визу получили 11 тысяч 460 граждан Китая, в 2018-м — 7 тысяч 495.

Комитет создал комиссию по проверке озвученных фактов.
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