Вопрос о лишении неприкосновенности Атамбаева надо выносить на референдум

Аппарат экс-президента Кыргызстана давал указания Конституционной палате. Об этом сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщила экс-судья КП Клара Сооронкулова.

По ее словам, в 2010 году сократили полномочия главы государства.

«По Конституции он был слабый, никакой. У него не было права формировать правительство, не было даже права законодательной инициативы. Но кто-то почувствовал разницу между Акаевым, Бакиевым и Атамбаевым? Если им позволял Основной закон, то Атамбаев делал это вопреки Конституции. Парламенты V и VI созывов позволили делать ему это. Те, кто выступил против, были осуждены», — отметила Клара Сооронкулова.

Она считает, что вопрос лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности нужно выносить на референдум.

«Аппарат президента постоянно вмешивался в правосудие и давал четкие указания Конституционной палате, что нужно сделать. Ему не понравилось одно наше решение, и он направил к нам свое «око», надзирателя, который следил за нашими действиями», — сказала экс-судья КП.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.