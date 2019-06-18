Лишение неприкосновенности Атамбаева. О лобби при модернизации ТЭЦ Бишкека

При модернизации ТЭЦ Бишкека установили старое оборудование. Об этом сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

По его словам, Алмазбек Атамбаев дал указание бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву, чтобы договор заключили с китайской компанией ТВЕА.

«Технико-экономического обоснования не было. Подрядчик что хотел, то и делал. Привозили старое оборудование, использовали устаревшие технологии. Выявили 237 недостатков, но на них закрыли глаза», — сказал Расул Умбеталиев.

Он добавил, что на теплоцентраль завозит уголь одно предприятие на протяжении шести лет. «Директор ОсОО «Прогресс компани» Болотбек Абиров построил дом Алмазбеку Атамбаеву», — отметил эксперт.

Напомним, что Болотбек Абиров приходится отцом Жаныбеку Абирову — спикеру Бишкекского городского кенеша.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.