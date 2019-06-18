Алмазбеку Атамбаеву припомнили резкие высказывания в адрес стран-партнеров

Алмазбека Атамбаева нужно привлечь к ответу за высказывания в адрес соседних стран и партнеров. Об этом сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента страны заявил бывший глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев.

По его словам, то, что сейчас происходит, закономерно. Конституционная реформа во время переходного периода проведена незаконно.

«Было принято решение до 2020 года не вносить изменения в Конституцию. Но Атамбаев нарушил этот мораторий, и его силами проведен референдум. Он говорил слова, которые нанесли урон целостности народа. Все знают, что он оскорбил жителей Нарына и Таласа», — сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Он признал, что Алмазбек Атамбаев сильно изменился после событий 2010 года.

«Это два разных человека. Он нас обманул. Мы ему передали власть, и теперь народ дает ему оценку. В конце президентского срока он высказывался негативно в адрес России, Казахстана, Турции и нанес урон двусторонним отношениям. Он делал так, что испортились торгово-экономические отношения. Среди населения велись разговоры о серых схемах на таможне. Экономика потеряла миллиарды сомов», — добавил Кенешбек Дуйшебаев.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.