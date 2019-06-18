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Власть

Лишение неприкосновенности Атамбаева. Депутаты пригласили экс-президента

Сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева Каныбек Иманалиев сообщил, что все желающие могут участвовать в заседании.

По его словам, если Алмазбек Атамбаев или его доверенные лица хотят, двери для них открыты.

Однако депутаты не позволили выступить Турсунбеку Акуну, который хотел рассказать о коррупции в годы президентства Атамбаева. Депутаты посчитали, что выступление экс-омбудсмена будет необъективным, так как Турсунбека Акуна самого обвиняют в коррупции по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Сегодня к 12.00 комиссия вынесет решение. Обсуждение будет проходить за закрытыми дверями.

Отметим, в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.
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