Новое соглашение Евросоюза и Кыргызстана подпишут 6 июля

Новое соглашение между Евросоюзом и Кыргызстаном подпишут 6 июля в Бишкеке. Об этом сообщили в Европейской службе внешних связей.

По данным ее представителей, переговоры по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве шли последние полтора года. На последней встрече 8 июня сняли последние спорные моменты.

Соглашение подпишут во время визита в Бишкек 6-7 июля Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Как сообщили в Европейской службе внешних связей, новое соглашение заменит документ о партнерстве и сотрудничестве от 1999 года. Новое соглашение предполагает расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом. Упор сделан на сотрудничестве в сфере политики, экономики и инвестиций, продвижении торгового и экономического сотрудничества для устойчивого развития республики.