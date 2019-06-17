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Власть

Алмазбека Атамбаева назвали психически больным и политическим авантюристом

Алмазбека Атамбаева назвали психически больным и политическим авантюристом. Об этом сегодня на заседании специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента страны сообщил член народного парламента Александр Гусев.

Он предложил проверить Алмазбека Атамбаева на вменяемость. «Сколько помню Атамбаева, он всегда навязывал свою точку зрения, угрожал. Сколько мы будем терпеть психически больного Атамбаева? Он принес республике беды и горе», — сказал Александр Гусев.

«Когда Атамбаев был у власти, он посадил невинных людей, которые говорили открыто о его недостатках. У неадекватного Атамбаева крыша окончательно прохудилась. Он открыто плюет на избирателей и призывает своих сторонников к насильственному захвату власти. Только за это выступление его нужно привлечь к ответственности», — добавил он.

Глава депутатской комиссии Каныбек Иманалиев несколько раз напомнил ему о презумпции невиновности и попросил не переходить на личности.

Напомним, что Александр Гусев входит в состав так называемого народного парламента. Вместе с Бекболотом Талгарбековым и Бектуром Асановым он был осужден условно якобы за попытку насильственного захвата власти.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия для лишения неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Для того чтобы лишить экс-президента иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.

 
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