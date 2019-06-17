Депутаты не стали заслушивать информацию об исполнении бюджета

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам снял с повестки дня информацию об исполнении республиканского бюджета Кыргызстана за январь — май 2019 года. Решение принято сегодня на заседании.

«Правительство просит снять вопрос с повестки дня. Соответствующее письмо от имени кабмина направлено. Согласно регламенту, просим заслушать информацию по итогам второго квартала 2019 года», — обратился к депутатам представитель правительства в ЖК Алмасбек Абытов.

Депутаты предложение правительства поддержали единогласно.