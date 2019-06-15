Депутаты готовы заслушать экс-президента Алмазбека Атамбаева

Члены временной депутатской комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента готовы пригласить его на заседание и заслушать. Об этом 24.kg сообщила нардеп Евгения Строкова.

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По ее мнению, бывшего главу государства заслушать стоит, чтобы потом комиссию не упрекнули в предвзятости и необъективности. Отметим, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что пусть сначала члены комиссии направят обращение Алмазбеку Атамбаеву и официально пригласят его. Точно сказать, придет ли он в ЖК, она не может.

«Мы провели первое заседание комиссии, где решили организационные вопросы. В частности, избрали председателя. Им стал Каныбек Иманалиев. Мы также определили, что для подготовки заключения пригласим независимых экспертов, в основном юристов. Мы не следственный орган и предъявить обвинение экс-президенту не можем, это должна сделать Генпрокуратура, если сочтет наши доводы обоснованными. Я пока не могу сказать, по каким именно эпизодам мы будем рассматривать деятельность Алмазбека Атамбаева на предмет нарушения закона в бытность главой государства. Но комиссия будет заседать в открытом режиме, и журналисты смогут все сами услышать», — сказала Евгения Строкова.

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Ранее сообщалось, что комиссия сосредоточит свое расследование на трех компонентах: освобождение вора в законе Азиза Батукаева, модернизация ТЭЦ Бишкека и уголовное преследование депутатов парламента.

Уточняется, что постановление о выдвижении обвинения против экс-президента принимается большинством голосов от общего числа нардепов не позднее семи дней со дня представления заключения специальной комиссии. Далее торага в трехдневный срок направляет генеральному прокурору постановление Жогорку Кенеша и иные документы для получения заключения о наличии в действиях Алмазбека Атамбаева состава преступления.

Генпрокурор рассматривает представленные парламентом документы и направляет свое заключение в ЖК в месячный срок.

Для того чтобы лишить бывшего главу государства иммунитета и статуса «экс», необходимо 80 голосов народных избранников.