14:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Центральная Азия должна оставаться приоритетом ШОС

Центральная Азия должна оставаться приоритетом ШОС. Об этом сегодня на заседании заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Он акцентировал внимание на строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. По его словам, этот проект даст толчок развитию взаимной торговли и притоку инвестиций в страны региона.

Он добавил, что нужно раскрыть туристический потенциал городов ШОС.

«Ежегодно столицы государств организации можно поочередно объявлять культурными столицами для привлечения туристов», — сказал Шавкат Мирзиеев.
Ссылка:
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин рассказал о планах России в рамках председательства в ШОС
Кыргызстан настаивает на расчетах в национальных валютах в рамках ШОС
Кыргызстан предложил создать орган ШОС по борьбе с экономическими преступлениями
Казахстан отметил высокий уровень председательства Кыргызстана в ШОС
ШОС показывает пример взаимопонимания и сплоченности
Президент Афганистана пришел пешком на саммит глав государств ШОС
Главы государств — членов ШОС проводят встречу в узком составе
Из-за саммита ШОС в Бишкеке увеличились опоздания у скорой помощи
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Кыргызстан
В Бишкеке начинается саммит глав государств — членов ШОС
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появился еще один чиновник, который не&nbsp;может сам держать зонт В Кыргызстане появился еще один чиновник, который не может сам держать зонт
Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию
Миллионы из&nbsp;ячеек, скандал в&nbsp;Кара-Балте. 5&nbsp;фактов о&nbsp;новом главе Чуйской области Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области
Состав комиссии о&nbsp;лишении неприкосновенности Атамбаева определен (список) Состав комиссии о лишении неприкосновенности Атамбаева определен (список)
Бизнес
Михаил Шубин: На&nbsp;Джеруе работаем строго по&nbsp;законодательству Кыргызстана Михаил Шубин: На Джеруе работаем строго по законодательству Кыргызстана
В&nbsp;городе&nbsp;Ош официально открыт офис Исламского финансового центра &laquo;Бакай Банка&raquo; В городе Ош официально открыт офис Исламского финансового центра «Бакай Банка»
Алтынбек Намазалиев: Не&nbsp;намерен оправдываться, но&nbsp;готов представить факты Алтынбек Намазалиев: Не намерен оправдываться, но готов представить факты
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт