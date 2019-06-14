Центральная Азия должна оставаться приоритетом ШОС. Об этом сегодня на заседании заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Он акцентировал внимание на строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. По его словам, этот проект даст толчок развитию взаимной торговли и притоку инвестиций в страны региона.

Он добавил, что нужно раскрыть туристический потенциал городов ШОС.

«Ежегодно столицы государств организации можно поочередно объявлять культурными столицами для привлечения туристов», — сказал Шавкат Мирзиеев.