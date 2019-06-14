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Власть

Казахстан отметил высокий уровень председательства Кыргызстана в ШОС

Казахстан отметил высокий уровень председательства Кыргызстана в ШОС. Об этом сегодня на заседании глав государств членов ШОС заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, принимаемые решения будут способствовать углублению сотрудничества между странами.

«Это самое авторитетное объединение. Будучи молодой организацией, она уже привлекла к себе внимание всего международного сообщества», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что надежными партнерами ШОС могут выступить ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

«Надо эффективнее использовать экономический потенциал организации. Насущными остаются вопросы обеспечения безопасности в регионе. В условии региональных конфликтов нужно содействовать их разрешению. Мы готовы и далее содействовать дальнейшим встречам по Сирии», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Кыргызстан показал высокий уровень председательства в ШОС.
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