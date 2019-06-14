ШОС показывает пример взаимопонимания и сплоченности. Об этом сегодня на заседании глав государств — членов организации заявил Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, на встрече в узком кругу президенты обсудили подписываемые документы, подвели итоги по практической реализации договоренностей 2018 года.

«В условиях меняющейся международной обстановки ШОС демонстрирует новый формат сотрудничества. Каждый имеет свое мнение, а решения принимаются согласованно. ШОС в будущем может стать платформой многополярного мира», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что в сфере обеспечения безопасности в регионе проведена большая работа.

«Продолжается активное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Треугольным камнем является решение афганской проблемы», — отметил Сооронбай Жээнбеков.