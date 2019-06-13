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Власть

Глава Счетной палаты рассказал в ЖК о типичном для всех госорганов нарушении

Председатель Счетной палаты Улукбек Марипов сегодня рассказал в Жогорку Кенеше о типичном для всех государственных ведомств нарушении.

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Речь идет о необоснованных начислениях при выплате зарплат. Таких фактов за 2018 год выявлено на сумму 750,6 миллиона сомов.

Наиболее крупные нарушения выявлены в ОТРК — 50,1 миллиона сомов, в Министерстве образования и науки — 41,1 миллиона сомов, в ФОМС — 13,6 миллиона сомов, в Минфине — 20,4 миллиона сомов. При проведении аудита составления и исполнения бюджетов городов сотрудники СП КР установили переплату на 209,6 миллиона сомов.

Отмечается, что по итогам 2018 года общие финансовые нарушения составили 2 миллиарда 321 миллион сомов.

Отчет главы Счетной палаты нардепы примут на следующей неделе. К концу рабочего дня сегодня в ЖК не было кворума. По этой причине пришлось отложить голосование и по поправкам в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».
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