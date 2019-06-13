В парламенте рассказали, когда депутата можно лишить мандата

В парламенте Кыргызстана во втором чтении обсуждают пакет поправок в избирательное законодательство.

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В частности, нардепы спорили, в каких случаях отзывается мандат у члена местного кенеша. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова уточнила, если нардеп городского или сельского кенешей пропускает без уважительной причины четыре заседания, именно очередных, то он лишается своего значка.

Что касается членов Жогорку Кенеша, процедура отзыва начинается, если выясняется, что депутат пропустил 30 пленарных заседаний в течение года без объяснения причин.