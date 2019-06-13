Президент Узбекистана и премьер-министр Индии прибыли в Кыргызстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Кыргызстан. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В международном аэропорту «Манас» президента Узбекистана встретил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

В Кыргызстан с официальным визитом также прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его встретил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров.

Фото аппарата правительства КР. Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл в Кыргызстан

В рамках официального визита Нарендра Моди встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.