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Власть

Си Цзиньпин о перспективах и расширении кыргызско-китайского сотрудничества

«Мы провели содержательные переговоры, детально обменялись мнениями о развитии китайско-кыргызского партнерства, о проектах, представляющих взаимный интерес, вышли на широкие договоренности», — заявил журналистам председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава Китая отметил, что во время нынешнего государственного визита он в очередной раз убедился в чувстве глубокой симпатии дружественного кыргызского народа к китайскому народу. Он рассказал, что в ходе переговоров с президентом Кыргызстана стороны подытожили пройденный ими путь за прошедшие годы.

«Мы единодушно пришли к выводу, что наши двусторонние отношения выдержали испытания переменчивой международной обстановкой, послужили эталоном межгосударственных отношений нового типа. Мы с президентом Кыргызстана подписали совместное заявление о дальнейшем углублении всестороннего партнерства, наметили новый, грандиозный план будущего развития отношений. На новом старте мы приложим все усилия к укреплению взаимного доверия, сотрудничества и обеспечению новой отдачи отношений во благо наших народов», — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что обозначены новые цели и задачи сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

«Подписан целый пакет документов, принято решение об углублении и сопряжении национальной стратегии устойчивого развития с инициативой «Один пояс — один путь», активизации политической координации и создании новых моментов сотрудничества. Мы договорились расширять наше сотрудничество», — заключил председатель КНР.
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