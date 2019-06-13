Визит Си Цзиньпина. Председателю КНР вручили орден «Манас»

Председателю КНР Си Цзиньпину вручили орден «Манас» I степени. Церемония состоялась сегодня после переговоров лидеров Кыргызстана и Китая.

«Вы внесли огромный личный вклад в укрепление и развитие двустороннего стратегического сотрудничества и партнерства. Спасибо вам за поддержку Кыргызстана», — заявил после вручения ордена президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что высоко ценит награду.

«Президент вручил мне орден «Манас» I степени. Это убедительно показывает глубокую симпатию кыргызского народа к китайскому народу и дружбу. Я этим дорожу и готов вместе с президентом Сооронбаем Жээнбековым идти рука об руку, прилагать усилия к укреплению дружбы и развития всестороннего стратегического партнерства двух стран», — заключил Си Цзиньпин.