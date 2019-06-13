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Власть

«Пятый канал» опять просит миллионы. Депутаты парламента возмущены

В Жогорку Кенеше обсуждают вопрос о выделении дополнительных 20 миллионов сомов «Пятому каналу». Отметим, что его учредителем является ЗАО «25 кадр», а собственником ЗАО со стопроцентной долей — государство.

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По словам представителей правительства, канал не окупал себя ни в 2017, ни в 2018 годах, поэтому ему нужна помощь. К концу 2019-го руководство ТВ намерено покрыть все расходы и начать зарабатывать.

«Сколько мы можем содержать такие телеканалы? У нас бюджет ОТРК миллионы сомов составляет. Еще «ЭлТР», который является проводником государственной политики и тоже существует за наш счет. И все они постоянно просят денег. Не много ли у нас государственных телеканалов?» — поинтересовался нардеп Таабалды Тиллаев.

Его поддержали коллеги. В парламенте вспомнили, что недавно ТРК «Пирамида» просила 3 миллиона сомов и тоже в качестве единовременной помощи. При этом частные телекомпании развиваются и зарабатывают — резонно передать «Пятый канал» частному владельцу. В итоге депутаты отправили Закон «О признании утратившим силу Закона «О закрытом акционерном обществе «Пятый канал» на голосование. 

Напомним, что 29 июня 2012 года парламент своим постановлением дал ряд поручений кабмину. Однако до сегодняшнего дня кабинет министров не инициировал ни одного нормативно-правового акта, касающегося ЗАО «Пятый канал».

Сейчас Жогорку Кенеш вещает в режиме онлайн через телеканал «Пирамида». «Пятый канал» так и не стал ни юридически, ни фактически парламентским телеканалом.
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