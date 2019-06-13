«Предлагаю создать межгосударственную рабочую группу по разработке дорожной карты по продвижению ключевых проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, речь идет в том числе о тех проектах, которые стороны обсуждали в апреле во время визита в Китай Сооронбая Жээнбекова. С кыргызской стороны группу возглавит первый вице-премьер-министр.

«Мы рассматриваем КНР как главного партнера. Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты. Торгово-экономическое сотрудничество будет способствовать сопряжению нашей стратегии устойчивого развития и инициативы «Один пояс — один путь». Реализация совместных проектов имеет важное социальное значение для КР. При вашей личной поддержке и помощи реализуются проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства», — подчеркнул глава государства.

Во время моего прошлого визита достигнута договоренность о выделении Кыргызстану грантовой помощи в 600 миллионов юаней. «Надеюсь, что проект будет реализован в ближайшее время. На сегодня во взаимной торговле рост импорта товаров из Китая в КР опережает рост экспорта. Уверен, что мы можем изменить ситуацию. Кыргызстан может экспортировать в КНР экологически чистую продукцию. Уверен, они будут пользоваться большим спросом на китайском рынке», — заключил Сооронбай Жээнбеков.