12:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Рабочую группу для реализации проекта «Один пояс — один путь» надо создать

«Предлагаю создать межгосударственную рабочую группу по разработке дорожной карты по продвижению ключевых проектов в рамках инициативы «Один пояс — один путь», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его словам, речь идет в том числе о тех проектах, которые стороны обсуждали в апреле во время визита в Китай Сооронбая Жээнбекова. С кыргызской стороны группу возглавит первый вице-премьер-министр.

«Мы рассматриваем КНР как главного партнера. Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты. Торгово-экономическое сотрудничество будет способствовать сопряжению нашей стратегии устойчивого развития и инициативы «Один пояс — один путь». Реализация совместных проектов имеет важное социальное значение для КР. При вашей личной поддержке и помощи реализуются проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства», — подчеркнул глава государства.

Во время моего прошлого визита достигнута договоренность о выделении Кыргызстану грантовой помощи в 600 миллионов юаней. «Надеюсь, что проект будет реализован в ближайшее время. На сегодня во взаимной торговле рост импорта товаров из Китая в КР опережает рост экспорта. Уверен, что мы можем изменить ситуацию. Кыргызстан может экспортировать в КНР экологически чистую продукцию. Уверен, они будут пользоваться большим спросом на китайском рынке», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Визит Си Цзиньпина. Председателю КНР вручили орден «Манас»
Сооронбай Жээнбеков: Не все заинтересованы в крепкой дружбе Кыргызстана и Китая
Сооронбай Жээнбеков: Тайвань — неотъемлемая часть Китая
Кыргызстан и Китай готовы вывести отношения двух стран на новый уровень
Визит Си Цзиньпина. Президенты двух стран сделают совместное заявление
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Президенты Кыргызстана и России проведут двустороннюю встречу на саммите ШОС
В Кыргызстане открыли «Китайскую библиотеку»
Сооронбай Жээнбеков: Межнациональное согласие — основа для развития государства
Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появился еще один чиновник, который не&nbsp;может сам держать зонт В Кыргызстане появился еще один чиновник, который не может сам держать зонт
Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию
Миллионы из&nbsp;ячеек, скандал в&nbsp;Кара-Балте. 5&nbsp;фактов о&nbsp;новом главе Чуйской области Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области
Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в&nbsp;Казахстане Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;столичный аэропорт ОАО «МАМ» просит всех пассажиров заблаговременно приезжать в столичный аэропорт
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom
Б/у авто из&nbsp;США: успейте купить до&nbsp;сентября Б/у авто из США: успейте купить до сентября