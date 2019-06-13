Члены ШОС внимательно следят за ситуацией в Афганистане. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир» рассказал президент России Владимир Путин.

После саммита ШОС в Бишкеке российский лидер отправится в Душанбе, где пройдет пятый саммит Совещания по мерам доверия и безопасности в Азии.

По словам Владимира Путина, это еще одна площадка, на которой лидеры стран региона могут собраться и поговорить о той ситуации, которая складывается в Азии.

«Здесь много вопросов и проблем, требующих особого внимания, начиная с застарелых проблем израильско-палестинского урегулирования и заканчивая Афганистаном, Ираном и иранской ядерной программой, Северной Кореей и ее ядерной программой, и так далее, и так далее. Очень много вопросов. Нас, конечно, беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и все, что связано с иранской ядерной программой, Северной Кореей. Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане», — сказал он.