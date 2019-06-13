«Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики — единственно законное правительство, представляющее весь Китай», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Глава государства специально и еще раз подтвердил позицию КР по «тайваньскому вопросу». Он добавил, что Кыргызстан имеет единую с Китаем позицию по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

«Вопросы обеспечения мировой и региональной безопасности и стабильности традиционно остаются одними из основных приоритетов внешней политики КР и КНР. Cчитаю, что наша единая точка зрения по многим актуальным вопросам в сфере обороны и безопасности создает прочную основу для расширения и активизации двустороннего взаимодействия между нашими государствами», — заключил Сооронбай Жээнбеков.