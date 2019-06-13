Визит Си Цзиньпина. Президенты двух стран сделают совместное заявление

Сегодня начался государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан. В аппарате главы КР рассказали, какие запланированы мероприятия.

Официальная церемония встречи Си Цзиньпина уже началась. Главы государств обменялись рукопожатиями. Их приветствовала рота почетного караула. Она исполнила гимны Кыргызстана и Китая и прошла торжественным маршем перед президентами. После краткого совместного фотографирования президенты двух стран проведут переговоры в расширенном составе с участием делегаций.

Главы двух государств подпишут около 20 двусторонних документов по итогам переговоров, а после сделают совместное заявление для прессы.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков и Си Цзиньпин посетят кыргызско-китайский бизнес-форум. На нем также ожидается подписание соглашений о сотрудничестве.