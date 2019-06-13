09:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Фото Султана Досалиева. В Кыргызстан прибыл председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин накануне вечером с государственным визитом прибыл в Кыргызстан. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту «Манас» председателя КНР встретил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

В рамках государственного визита председатель КНР Си Цзиньпин сегодня проведет встречу с Сооронбаем Жээнбековым в расширенном составе. По ее итогам будет подписан ряд двусторонних документов.

«В рамках государственного визита председателя КНР ожидается проведение кыргызско-китайского бизнес-форума. Кроме того, Си Цзиньпин примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 599
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане открыли «Китайскую библиотеку»
Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель КНР
Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом в июне
Владимир Путин и Си Цзиньпин испекли на выставке блины с икрой
Си Цзиньпину разрешили править Китаем бессрочно
Владимир Путин пошутил над «опаздывающей» китайской делегацией
Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин обсудили экономику Шелкового пути
Си Цзиньпин: Древние шелковые маршруты воплощают дух мира и сотрудничества
Президент Кыргызстана вылетает с рабочим визитом в Китай
Внучка президента США спела для лидера Китая
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане появился еще один чиновник, который не&nbsp;может сам держать зонт В Кыргызстане появился еще один чиновник, который не может сам держать зонт
Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию Алтынбек Сулайманов: Алмазбек Атамбаев хочет организовать третью революцию
Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в&nbsp;Казахстане Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане
Миллионы из&nbsp;ячеек, скандал в&nbsp;Кара-Балте. 5&nbsp;фактов о&nbsp;новом главе Чуйской области Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области
Бизнес
В&nbsp;университете &laquo;Манас&raquo; будут готовить специалистов для химической промышленности В университете «Манас» будут готовить специалистов для химической промышленности
Топовые сериалы в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Топовые сериалы в приложении Amediateka от MegaCom
Б/у авто из&nbsp;США: успейте купить до&nbsp;сентября Б/у авто из США: успейте купить до сентября
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает увеличивать емкость 4G&nbsp;LTE-сети Мобильный оператор О! продолжает увеличивать емкость 4G LTE-сети