Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

В международном аэропорту «Манас» председателя КНР встретил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

В рамках государственного визита председатель КНР Си Цзиньпин сегодня проведет встречу с Сооронбаем Жээнбековым в расширенном составе. По ее итогам будет подписан ряд двусторонних документов.

«В рамках государственного визита председателя КНР ожидается проведение кыргызско-китайского бизнес-форума. Кроме того, Си Цзиньпин примет участие в работе очередного заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в сообщении.