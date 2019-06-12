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Власть

Президента Монголии в Кыргызстане встретил почетный караул

В рамках официального визита президента Монголии Халтмаагийна Баттулги состоялась церемония официальной встречи с Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы КР.

В Государственной резиденции «Ала-Арча» под мраморным шатром «Ак-Кеме» для церемоний торжественных встреч глав иностранных государств и делегаций вывешены государственные флаги Кыргызстана и Монголии, выстроен почетный караул.

Президенты совершили обход роты почетного караула и представили членов официальных делегаций, после чего состоялись переговоры в расширенном составе.

С участием лидера Монголии позже состоится открытие посольства этой страны в КР.
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