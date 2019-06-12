Саммит ШОС в Бишкеке будут освещать более 500 журналистов

Саммит глав государств — членов ШОС в Бишкеке будут освещать более 500 иностранных и местных журналистов. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Аккредитацию на освещение мероприятия прошли 434 иностранных журналиста из 115 средств массовой информации Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана, Беларуси, Ирана, Монголии и Японии.

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Аккредитованы 94 представителя из 32 средств массовой информации Кыргызстана.

13 июня в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова с участием глав государств — членов ШОС состоится праздничный концерт «Караван дружбы», прямую трансляцию будет вести телеканал «ЭлТР».

14 июня в Государственной резиденции «Ала-Арча» пройдет очередное заседание Совета глав государств — членов ШОС. На телеканале «Ала-Тоо 24» Общественной телерадиовещательной корпорации будет прямая трансляция.

Членами ШОС являются Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей у Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.

В эти дни, кроме саммита, пройдут и другие мероприятия международного характера — в Бишкек 12 июня с официальным визитом прибыл президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

13 июня состоится государственный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. 14 июня — официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.