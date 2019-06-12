Ирина Карамушкина встала на защиту Атамбаева и обвинила коллег в трусости

«У нас сегодня оппозиция в парламенте беззубая, слабая», — заявила депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина.

Напомним, что сегодня сразу несколько нардепов раскритиковали выступление Алмазбека Атамбаева на митинге. Ирина Карамушкина решила вступиться за экс-президента.

«Сегодня я выступаю одна против всех мужчин. За 20 лет в парламенте я всегда выступала за справедливость. Мужчин, более трусливых, чем депутаты, я не видела. Все, что вы перечислили сегодня: дороги, узурпация и прочее... Когда спикером был Асылбек Жээнбеков, когда Сооронбай Жээнбеков был премьер-министром, никто ничего не говорил с трибуны. А сегодня оказалось модным выступать против Атамбаева. Сегодня вы такие смелые, сидите, собрали весь хайп с базара и тут гоните», — возмутилась она.

«Закона о неприкосновенности главы государства уже нет. Но народ все видит, сканирует, все хорошо знает. Как сегодня идут суды? Как Генпрокуратура и ГКНБ работают? Мы видим, что сегодня еще больше увеличились нарушения. Станьте лучше, чем Атамбаев. Что вы к нему привязались? Не можете убрать его из политической арены? Потому что вы все боитесь его принципиальности. То, что он выступал на «Форуме», так его вынудили уже защищать себя и свою партию», — сказала парламентарий.

В ответ спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков парировал, что в политике все на равных и не нужно делиться на мужчин и женщин.