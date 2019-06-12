«Сегодня было бы хорошо, если бы Атамбаев тихо сидел. Но из-за того, что он не имеет власти, пытается свою позицию навязать нам», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Иса Омуркулов.

Лидер фракции социал-демократов попросил спикера и Генеральную прокуратуру отреагировать на выступление Алмазбека Атамбаева на митинге против коррупции.

«Возможно, молодежь не знает, но мы еще со времен Аскара Акаева прошли с ним все трудности, вместе были на митингах. И я верил, что если мой друг придет к власти, то будет работать честно. Мы верили, что если он мирным путем передаст власть, проведет честные выборы, то будет развитие. Однако, к сожалению, этого не произошло», — сказал Иса Омуркулов.

Он также сообщил, что Алмазбеку Атамбаеву стоило бы воздерживаться от выступлений перед народом.

Однако пламенная речь депутата впечатлила не всех. Его коллега Алмамбет Шыкмаматов отметил, что двуличию в Жогорку Кенеше нет места.

«Когда Текебаев говорил об узурпации власти и призывал привлечь к ответственности Атамбаева, Иса Омуркулов здесь же говорил: «Ты что? Это же отец народа». Считаю, что выступление Омуркулова неправильное. Двуличие в политике неуместно. Лучше бы молча сидел», — возмутился он.

Иса Омуркулов в ответ на критику перешел на «ты» в перепалке с коллегой и заявил, что имеет такое же право высказаться, как и другие депутаты.