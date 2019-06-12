10:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты снова вспомнили о Кумторе. Требуют отчета правительства

«Мы должны до ухода на каникулы заслушать информацию правительства о Кумторе», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, есть постановление Жогорку Кенеша о контроле за переговорами по новому соглашению о Кумторе. Поэтому нужно в июне рассмотреть на заседании профильного комитета информацию правительства о проводимой работе и ходе переговоров, а потом заслушать ее на заседании Жогорку Кенеша.

«Информация поступит в комитет. Дату мы определим, и вы сможете вынести вопрос на палату», — ответил на предложение торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.

Напомним, подписанное еще Сапаром Исаковым новое соглашение о работе на месторождении Кумтор так и не вступило в силу. Дело в том, что не выполнены предварительные условия. Их исполнение отложили уже в восьмой раз.
Ссылка:
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Исполнение условий соглашения по проекту «Кумтор» продлили до 31 июля
Более 4,6 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I квартале 2019 года
Золото Кыргызстана. Чем «Кумтор» полезен стране
На руднике «Кумтор» в 2018 году произвели более 16,6 тонны золота
Кумтор нельзя останавливать, считает Ассоциация горнопромышленников
И снова о зарплате. Депутатам не нравятся заработки в «Кыргызалтыне»
Депутаты хотят изменить Водный кодекс в политических целях
Поправки в Водный кодекс. Почему ледники не являются источниками чистой воды
Исполнение условий соглашения по проекту «Кумтор» продлили по просьбе кабмина
Сооронбай Жээнбеков: Для экономики Кыргызстана важно, чтобы «Кумтор» работал
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Кыргызстану не&nbsp;нужен президент, у&nbsp;которого колхоз в&nbsp;голове Алмазбек Атамбаев: Кыргызстану не нужен президент, у которого колхоз в голове
Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в&nbsp;Казахстане Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане
Миллионы из&nbsp;ячеек, скандал в&nbsp;Кара-Балте. 5&nbsp;фактов о&nbsp;новом главе Чуйской области Миллионы из ячеек, скандал в Кара-Балте. 5 фактов о новом главе Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане требуют сократить парламент до&nbsp;35&nbsp;человек и&nbsp;отменить привилегии В Кыргызстане требуют сократить парламент до 35 человек и отменить привилегии
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; просит пассажиров заблаговременно приезжать в&nbsp;аэропорт ОАО «МАМ» просит пассажиров заблаговременно приезжать в аэропорт
Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в&nbsp;Бишкеке Ловите момент. Как прошло первое масштабное бизнес-событие в Бишкеке
Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей ШОС Международный аэропорт «Манас» готов к приему гостей ШОС
Смартфоны Samsung Galaxy A&nbsp;в&nbsp;кредит на&nbsp;выгодных условиях в&nbsp;MegaStore Смартфоны Samsung Galaxy A в кредит на выгодных условиях в MegaStore