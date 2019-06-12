Депутаты снова вспомнили о Кумторе. Требуют отчета правительства

«Мы должны до ухода на каникулы заслушать информацию правительства о Кумторе», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, есть постановление Жогорку Кенеша о контроле за переговорами по новому соглашению о Кумторе. Поэтому нужно в июне рассмотреть на заседании профильного комитета информацию правительства о проводимой работе и ходе переговоров, а потом заслушать ее на заседании Жогорку Кенеша.

«Информация поступит в комитет. Дату мы определим, и вы сможете вынести вопрос на палату», — ответил на предложение торага Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.

Напомним, подписанное еще Сапаром Исаковым новое соглашение о работе на месторождении Кумтор так и не вступило в силу. Дело в том, что не выполнены предварительные условия. Их исполнение отложили уже в восьмой раз.