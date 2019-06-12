Кандидатам с погашенной судимостью предлагают разрешить баллотироваться в ЖК

Кандидатам в депутаты парламента будет разрешено баллотироваться при наличии погашенной судимости. Такую норму предлагают внести в Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».

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Ранее разработчики поправок в избирательное законодательство, в частности, лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, заявляли, что бороться за места в высшем законодательном органе могут только те, кто никогда не имел проблем с законом.

Однако большинство нардепов посчитали иначе. По их мнению, нельзя лишать кого-либо законного права быть избранным. Если претендент на мандат погасил судимость через суд, то он может баллотироваться в ЖК. Исключение составляют только те, кто был освобожден из мест заключения по амнистии или помилован.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.