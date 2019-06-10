«Межнациональное согласие является основой для стабильного развития государства», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаевым.

Стороны обсудили укрепление межэтнического согласия, гражданского мира и единства народа страны. Абдыганы Эркебаев рассказал о работе с этническими общественными объединениями и общественными фондами, входящими в состав ассамблеи. Он отметил, что встречался с руководителями этнических диаспор и местными властями в регионах и обсуждал важность дальнейшего укрепления гражданского мира и единства народа Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызстанцы дорожат целостностью общества, и напомнил о важности ее сохранения и укрепления. Глава государства подчеркнул особую роль ассамблеи в консолидации общества на основе общегражданской идентичности, сохранении культурного многообразия, предупреждении и урегулировании возможных конфликтов.