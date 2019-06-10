18:33
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков: Межнациональное согласие — основа для развития государства

«Межнациональное согласие является основой для стабильного развития государства», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с председателем совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркебаевым.

Стороны обсудили укрепление межэтнического согласия, гражданского мира и единства народа страны. Абдыганы Эркебаев рассказал о работе с этническими общественными объединениями и общественными фондами, входящими в состав ассамблеи. Он отметил, что встречался с руководителями этнических диаспор и местными властями в регионах и обсуждал важность дальнейшего укрепления гражданского мира и единства народа Кыргызстана.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызстанцы дорожат целостностью общества, и напомнил о важности ее сохранения и укрепления. Глава государства подчеркнул особую роль ассамблеи в консолидации общества на основе общегражданской идентичности, сохранении культурного многообразия, предупреждении и урегулировании возможных конфликтов.
Ссылка:
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
СДПК может потребовать досрочной отставки президента
Кыргызстан с официальным визитом посетит президент Монголии
Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с премьер-министром Индии
Сооронбай Жээнбеков рассказал, как повысить эффективность ЕАЭС
Сооронбай Жээнбеков пригласил в Бишкек с визитом президента Казахстана
Сооронбай Жээнбеков прибыл в город Нур-Султан для участия в заседании ВЕЭС
Сооронбай Жээнбеков: Страны-партнеры улучшают оснащенность армии Кыргызстана
Сооронбай Жээнбеков: Авторитет военной службы в Кыргызстане восстановлен
Сооронбай Жээнбеков: Армия — гарантия безопасности мирного труда простых людей
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев: Кыргызстану не&nbsp;нужен президент, у&nbsp;которого колхоз в&nbsp;голове Алмазбек Атамбаев: Кыргызстану не нужен президент, у которого колхоз в голове
Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в&nbsp;Казахстане Митинги, аресты, блокировки сайтов. Как проходят выборы президента в Казахстане
В&nbsp;Кыргызстане требуют сократить парламент до&nbsp;35&nbsp;человек и&nbsp;отменить привилегии В Кыргызстане требуют сократить парламент до 35 человек и отменить привилегии
Посла Турции призвали не&nbsp;вмешиваться во&nbsp;внутренние дела Кыргызстана Посла Турции призвали не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана
Бизнес
Открыт шестой магазин O!Store в&nbsp;Оше Открыт шестой магазин O!Store в Оше
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»