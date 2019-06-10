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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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По его данным, сегодня состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе разговора глава Кыргызстана отметил, что для братского народа Казахстана это был важный и ответственный выбор. Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента будет способствовать дальнейшему устойчивому и всестороннему развитию Казахстана.

«Для расширения кыргызско-казахстанского сотрудничества Сооронбай Жээнбеков пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Кыргызстан с официальным визитом. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также условились встретиться в рамках участия в работе предстоящего саммита ШОС в Бишкеке», — говорится в сообщении.
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