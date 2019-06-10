Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.
«Для расширения кыргызско-казахстанского сотрудничества Сооронбай Жээнбеков пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Кыргызстан с официальным визитом. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также условились встретиться в рамках участия в работе предстоящего саммита ШОС в Бишкеке», — говорится в сообщении.