Данные экзитпола: Касым-Жомарт Токаев набрал более 70 процентов голосов

На выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70 процентов голосов. Предварительные результаты голосования приводит «Общественное мнение».
Nur.kz, по результатам экзитпола в выборах президента победил кандидат от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,13 процента. На втором месте — Амиржан Косанов (15,39 процента), на третьем — Дания Еспаева (5,32 процента).
Предварительные итоги выборов должны подвести 10-11 июня. Регистрация избранного народом президента пройдет не позднее 16 июня.
Избирательные бюллетени получили 77 процентов от общего числа избирателей, включенных в списки.