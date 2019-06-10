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Власть

Данные экзитпола: Касым-Жомарт Токаев набрал более 70 процентов голосов

На выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70 процентов голосов. Предварительные результаты голосования приводит «Общественное мнение».

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Как сообщает Nur.kz, по результатам экзитпола в выборах президента победил кандидат от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев, набрав 70,13 процента. На втором месте — Амиржан Косанов (15,39 процента), на третьем — Дания Еспаева (5,32 процента).

Предварительные итоги выборов должны подвести 10-11 июня. Регистрация избранного народом президента пройдет не позднее 16 июня.

Избирательные бюллетени получили 77 процентов от общего числа избирателей, включенных в списки.
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