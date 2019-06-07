Туйгунаалы Абдраимов жалуется на журналистов: они растоптали власть

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов раскритиковал журналистов за несоблюдение этики и неуважительное отношение к государственным служащим. По его словам, представители СМИ в своей работе выходят за рамки приличия. Об этом он заявил сегодня в эфире радио «Азаттык».

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«Госслужащий — тоже человек. Мы совсем растоптали власти. Чиновников превратили во врагов народа. Это неправильно. Вам, журналистам, все можно, остальным ничего нельзя, получается? Это же неправильно... Многие из них дискредитируют профессию журналиста», — сказал чиновник, комментируя инцидент с журналисткой в селе Орок.

Журналисты так достали народ! Не все, некоторые. На мой взгляд, нужно тщательно отбирать корреспондентов. Туйгунаалы Абдраимов

Напомним, что журналист информационного агентства AKIpress задала вопрос полпреду региона, но он отказался отвечать.

«Мне не нравится ваше лицо. У вас очень неприятное лицо», — сказал журналисту Туйгунаалы Абдраимов и добавил, что ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК).

Негодование чиновника вызвал вопрос о том, во сколько он узнал о произошедшем и когда приехал на место тревожных событий. Полпред правительства почему-то посчитал, что это его проблемы.

Коллеги решили поддержать корреспондента и потребовали отставки чиновника. В социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова с должности полномочного представителя правительства в Чуйской области. Активисты и журналисты запустили акцию протеста с хештегом #Абдраимов_кетсин.