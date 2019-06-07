Кыргызстан и Узбекистан обсуждают единый визовый режим в Центральной Азии

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана и Олий Мажлиса Узбекистана обсудили создание единого визового режима для стран Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По ее данным, накануне в Ош прибыла делегация Олий Мажлиса Узбекистана для участия во II межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Стороны обсудили вопросы унификации законов двух стран, принятия регулирующих экономическое взаимодействие НПА, контроль исполнения ранее принятых двусторонних соглашений.

«Обозначено, что принимаются меры к развитию сотрудничества между Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областями Кыргызстана и Андижанской, Наманганской и Ферганской областями Узбекистана. Поднимались вопросы развития сотрудничества в сфере туризма, в том числе создания единого визового режима для стран Центральной Азии», — говорится в сообщении.

Первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству состоялось в 2018 году в Фергане. Ее создали для развития межпарламентского сотрудничества, укрепления экономических и культурно-гуманитарных связей.