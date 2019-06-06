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Власть

Посла Турции призвали не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

Министерство иностранных дел Кыргызстана призвало посла Турции Женгиза Камила Фырата проявлять сдержанность и уважение к национальному законодательству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

По ее данным, сегодня в министерство вызвали Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Кыргызстане Женгиза Камила Фырата. Ему вручили ноту.

Накануне Женгиз Камил Фырат приехал в село Орок Сокулукского района во время проводимой правоохранительными и местными органами власти работы с населением по урегулированию бытовой ссоры между гражданами Кыргызстана. Посол появление объяснил тем, что ему позвонила сотрудница посольства, которая была в селе во время беспорядков, и попросила о помощи.

«Министерство призвало посла не вмешиваться во внутренние дела КР, проявлять сдержанность и уважение к национальному законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Вчера, 5 июня, после праздничного айт намаза подрались трое парней. После собрались две группы местных жителей, они разбили окна в 15 домах и сожгли сарай. Задержали 32 человек. Всех в итоге отпустили. Сегодня в Ороке, по данным милиции, ситуация стабилизировалась. Однако сельчане недовольны, и вновь произошла ссора между местными жителями.

Ранее турецкий посол отметился в другом скандале, заявив, что ДУМК приглашает на свои мероприятия представителей ФЕТО, и демонстративно покинув ифтар, организованный в честь Рамазана. Позже МИД Турции поддержал дипломата. В МИД Кыргызстана заверили, что произошедшее не повлияет на кыргызско-турецкие отношения.
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