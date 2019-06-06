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Власть

Президент поручил минимизировать контакт населения с сотрудниками ГРС

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обсудил с председателем ГРС меры по модернизации регистрационно-учетной системы. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

По словам Сооронбая Жээнбекова, качество жизни населения в регионах, их социально-экономическое развитие напрямую зависит от качества предоставляемых государственных услуг, в том числе в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и транспорт, водительского состава и актов гражданского состояния.

«Построение эффективной регистрационно-учетной системы, базирующейся на единстве ее информационных ресурсов с использованием современных технологий, ее постоянное развитие должны стать одними из основных задач ГРС на ближайшую перспективу», — отметил он.

В целях повышения качества обслуживания, снижения временных затрат и коррупции поставлена задача по минимизации контактов с сотрудниками регистрационных органов.

Председатель ГРС Алмаз Мамбетов отметил, что будет проведена оптимизация государственных услуг для упрощения жизни граждан, дополнительно введут новые виды государственных услуг в ЦОН.
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