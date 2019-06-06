Туйгунаалы Абдраимов после часовой осады все же вышел к журналистам

Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов после часовой осады все-таки вышел к журналистам.

Сначала он категорически отказывался выходить. Чиновники администрации предлагали записаться к нему на прием. Но потом все же решил пообщаться с журналистами.

Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ. «Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress.

Представители СМИ требуют от премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять меры к чиновнику и снять его с должности.