12:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Во время саммита глав государств ШОС подпишут около 20 документов

На саммите глав государств ШОС планируют подписать около 20 документов. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

Он обозначил основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС: повышение международного авторитета организации, развитие сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

«В рамках председательства состоялось более 60 заседаний министерского и экспертного уровня как на территории КР, так и других государств ШОС», — отметил Данияр Сыдыков.

Он добавил, что к саммиту ШОС стороны прорабатывают около 20 итоговых документов, подписание которых ожидается во время него. «Среди них Бишкекская декларация и другие документы в различных сферах», — заметил завотделом.

В саммите запланировано участие глав России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. От государств-наблюдателей планируется участие президентов Афганистана, Беларуси, Ирана и Монголии.

Саммит глав государств ШОС пройдет в Бишкеке 14-15 июня.
Ссылка:
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель КНР
Временное ограничение на проведение митингов ввели в Бишкеке
Бишкек готовится к ШОС. Мэрия оформила въездной комплекс «Аска-Таш»
Обновленная филармония. Как отремонтировали здание к саммиту ШОС
Саммит ШОС в Бишкеке. Ремонт в филармонии завершен
Возле филармонии в Бишкеке положили новую брусчатку. Получилось красиво
На выступление артистов на саммите ШОС в Бишкеке потратят 4 миллиона сомов
В Бишкеке подсветка на проспекте Манаса обойдется в 6,8 миллиона сомов
Саммит ШОС в Бишкеке. Тендер на оформление провалился
Мэрия благоустраивает территорию возле Театра оперы и балета. Готовится к ШОС
Популярные новости
Брат Райымбека Матраимова отстранен от&nbsp;должности в&nbsp;Финполе Брат Райымбека Матраимова отстранен от должности в Финполе
Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов
Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов
После расследования. Премьер требует ускорить проверку вывода $700 миллионов После расследования. Премьер требует ускорить проверку вывода $700 миллионов
Бизнес
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;праздником Орозо айт Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Новые руководители &laquo;Акнета&raquo; опровергают рейдерский захват компании Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании