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Власть

Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель КНР

Кыргызстан с государственным визитом посетит председатель КНР Си Цзиньпин. Он также примет участие в саммите глав государств ШОС. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

Он отметил, что политическое взаимодействие между двумя странами непрерывно укрепляется. «Во время визита запланировано подписание около 20 документов, которые стороны сейчас прорабатывают», — сказал Данияр Сыдыков.

По его словам, главным документом станет совместная декларация об углублении всестороннего сотрудничества.

Завотделом добавил, что в ходе визита запланирован бизнес-форум, на котором подпишут около 40 документов.

Саммит глав государств ШОС пройдет в Кыргызстане 13-14 июня.
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