Кыргызстан с официальным визитом посетит президент Монголии

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетит Кыргызстан с официальным визитом 12-13 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы КР Данияр Сыдыков.

По его словам, визит состоится по приглашению Сооронбая Жээнбекова. Запланированы встречи президента Монголии с главой Кыргызстана, спикером Жогорку Кенеша и премьер-министром.

«Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметить планы по углублению взаимоотношений между странами», — сказал Данияр Сыдыков.

Он добавил, что во время визита ожидается подписание семи-восьми документов в сфере экономики, здравоохранения, обороны и безопасности, межрегиональных связей.