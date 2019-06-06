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Власть

Кыргызстан с официальным визитом посетит президент Монголии

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетит Кыргызстан с официальным визитом 12-13 июня. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата главы КР Данияр Сыдыков.

По его словам, визит состоится по приглашению Сооронбая Жээнбекова. Запланированы встречи президента Монголии с главой Кыргызстана, спикером Жогорку Кенеша и премьер-министром.

«Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также наметить планы по углублению взаимоотношений между странами», — сказал Данияр Сыдыков.

Он добавил, что во время визита ожидается подписание семи-восьми документов в сфере экономики, здравоохранения, обороны и безопасности, межрегиональных связей.
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