Пусть на нашей земле будет благодать. Поздравление президента с Орозо айтом

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

Поздравление главы государства сегодня на праздничном айт намазе озвучил руководитель аппарата президента Досалы Эсеналиев.

«От всего сердца поздравляю вас с праздником Орозо айт — праздником духовного очищения, добра и милосердия. В месяц Рамазан мы с чистыми помыслами проявляли внимание и милосердие к нуждающимся, совершали благие дела. Мы все стремились к очищению и укреплению наших душ, творить благие поступки и добрые дела, старались приносить радость друг другу. Священный Орозо айт — главный праздник всех мусульман в мире. Этот день символизирует духовную чистоту и любовь к ближнему, стремление к добру, миру и согласию», — говорится в тексте.

«На благодатной земле Кыргызстана живут представители разных этносов, культур и религий. Мы стали ближе друг к другу и стали единым народом, живущим бок о бок в дружбе и согласии. У нас одна судьба и одна страна. Пусть на нашей земле всегда будет благодать, будет полно счастья и благополучия в каждой семье. Дай Бог, чтобы и дальше укреплялись единство, мир и согласие в нашем обществе, мы вместе строили светлое будущее своей любимой страны. От всей души желаю, чтобы Ваши молитвы и благие дела, совершенные в месяц Рамадан, были приняты Всевышним. Пусть светлый праздник Орозо айт принесет в каждый дом, нашей Родине радость, мир, согласие, единство и изобилие» — отметил глава государства в поздравлении.