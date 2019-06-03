Положение по управлению госинвестициями утвердили в Кыргызстане

В Кыргызстане утвердили положение по управлению государственными инвестициями. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что документ принят для повышения эффективности и совершенствования процесса подготовки, реализации и мониторинга государственных инвестиционных проектов. Положение представляет единую систему инициирования, оценки, отбора, утверждения и реализации проектов государственных инвестиций для исполнительных агентств, уполномоченных органов и заинтересованных сторон.

«Положение закрывает нормативную брешь в процессе управления госинвестициями и дополняет регулирование, содержащееся в соглашениях о финансировании, заключаемых между КР и партнерами по развитию. Необходимо заметить, что внешняя помощь является одним из ключевых факторов развития республики. Ее направляют на реализацию проектов в различные сектора экономики, включая образование, здравоохранение, транспорт», — заключили в кабмине.