20:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Положение по управлению госинвестициями утвердили в Кыргызстане

В Кыргызстане утвердили положение по управлению государственными инвестициями. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что документ принят для повышения эффективности и совершенствования процесса подготовки, реализации и мониторинга государственных инвестиционных проектов. Положение представляет единую систему инициирования, оценки, отбора, утверждения и реализации проектов государственных инвестиций для исполнительных агентств, уполномоченных органов и заинтересованных сторон.

«Положение закрывает нормативную брешь в процессе управления госинвестициями и дополняет регулирование, содержащееся в соглашениях о финансировании, заключаемых между КР и партнерами по развитию. Необходимо заметить, что внешняя помощь является одним из ключевых факторов развития республики. Ее направляют на реализацию проектов в различные сектора экономики, включая образование, здравоохранение, транспорт», — заключили в кабмине.
Ссылка:
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Главу Минэкономики критикуют в парламенте: снижается поток инвестиций в страну
Реализацию инвестпроектов возьмут под особый контроль в правительстве
Учимся богатеть на инвестициях и не работать
Депутат Жогорку Кенеша нашел дополнительные миллионы сомов для бюджета
Кыргызстан и Чехия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
У богатых забрать, бедным отдать. Депутат знает, как повысить зарплату в стране
В 2018 году приток инвестиций в Кыргызстан из Китая снизился на 19 процентов
Сооронбай Жээнбеков призвал активнее работать с бизнесом арабских стран
По итогам 2018 года чистый приток иностранных инвестиций составил $46,6 миллиона
Привлечение инвестиций. СДПК признала работу правительства неудовлетворительной
Популярные новости
Чиновники благодарят депутатов за&nbsp;то, что избавили их&nbsp;от&nbsp;Иманкадыра Рысалиева Чиновники благодарят депутатов за то, что избавили их от Иманкадыра Рысалиева
Депутат назвала родственницу премьер-министра серой кардинальшей Минздрава Депутат назвала родственницу премьер-министра серой кардинальшей Минздрава
Ручные, коррумпированные, клановые. С&nbsp;какими силовиками живет Кыргызстан Ручные, коррумпированные, клановые. С какими силовиками живет Кыргызстан
Скандал с&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo;. Сыну Иманкадыра Рысалиева выплатили почти 1&nbsp;миллион сомов Скандал с «КТ Мобайл». Сыну Иманкадыра Рысалиева выплатили почти 1 миллион сомов
Бизнес
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в&nbsp;соцсетях Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
&laquo;Счастливый перевод&raquo; от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;: выигрывайте крутые призы в&nbsp;новой акции «Счастливый перевод» от «Бай Тушума»: выигрывайте крутые призы в новой акции
АКЦИЯ! Получи кешбэк до&nbsp;1&nbsp;440 сомов при подключении к&nbsp;тарифу &laquo;ХАЙП&raquo; на&nbsp;полгода АКЦИЯ! Получи кешбэк до 1 440 сомов при подключении к тарифу «ХАЙП» на полгода