Президент Туркменистана подарил Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка алабая. Щенок робко подошел к главе правительства и улегся у него в ногах, сообщил ТАСС.

Российский премьер-министр потрепал собаку по загривку и спросил у главы Туркменистана: «Как назовем?» Туркменский лидер только развел руками.

Российскому премьер-министру передали родословную его нового питомца. «Вот написано: отец — Гарабаш, мать — Аладжа», — прочитал в документах глава правительства.

В качестве ответного подарка российский премьер-министр преподнес туркменскому лидеру раритетное издание «Архитектурные памятники Туркмении». Книга издана в 1939 году к 15-летней годовщине образования Туркменской ССР и посвящена памятникам архитектуры средневековой Туркмении.

«Смотрите, издано Москва — Ашхабад, 39 год. Так что это в вашу библиотеку такой памятник исторический, — сказал глава российского правительства, вручая подарок. — Причем интересно, что она двуязычная».