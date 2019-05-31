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Власть

Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с премьер-министром Индии

Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в Индию встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава Кыргызстана прибыл в Индию для участия в церемонии инаугурации Нарендры Моди по его приглашению.

«Итоги выборов подтверждают высокое доверие, которое оказывает народ Индии, тем реформам и важным начинаниям, которые вы проводите. Уверен, дружеские отношения и доверительное сотрудничество между Кыргызстаном и Индией будут только укрепляться», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Лидеры обсудили вопросы по широкому спектру двустороннего сотрудничества, а также в рамках международных организаций. В ближайшее время состоится официальный визит Нарендры Моди в Кыргызстан.
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