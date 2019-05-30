Создавать контент на кыргызском станет легче. Открыт новый медиапроект

В Бишкеке открыли новый региональный проект и медиастудию Сentral Asia Design Hub. В открытии участвовали министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов, посол США в КР Дональд Лу и председатель Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев.

По словам организаторов, проект Сentral Asia Design Hub направлен на развитие качественного производства ТВ-контента в странах Центральной Азии. В рамках одного из его компонентов рассматривается сотрудничество с отечественными ТВ-вещателями и продакшен-студиями по легализации и последующей адаптации ТВ-форматов, произведенных в США.

Официально приобретенный контент можно переводить на национальный язык или транслировать с сохранением оригинальной озвучки на английском языке с субтитрами.

По словам Дональда Лу, очень важно развивать медиаконтент на национальных языках стран Центральной Азии. «Я родился в Голливуде и очень горжусь фильмами, которые снимают в моем родном городе», — сказал он.

Я рад, что всемирно известные телесериалы, мультфильмы теперь можно смотреть с качественным переводом на кыргызский, таджикский, казахский, узбекский языки или на английском языке с субтитрами. Дональд Лу

Создателям медиа посоветовали обратить внимание на такие форматы, как мейковер-шоу или так называемые реалити-преображения в сегментах «красота», «бизнес», «строительство», «семейные отношения». А также снимать шоу о путешествиях, телевизионные романтические сериалы или сериалы мистического жанра во взаимосвязи с реальностью, но без насилия, секса, катастроф, пригодные для просмотра с детьми.