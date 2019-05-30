Депутаты Жогорку Кенеша поспорили из-за переименования населенных пунктов

Депутаты Жогорку Кенеша поспорили на заседании по поправкам в Закон «О географических названиях в Кыргызстане».

Документ предлагает разрешить присваивать административно-территориальным единицам, населенным пунктам и селам имена лиц, непосредственно участвовавших в открытии, изучении, освоении географических объектов, а также имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, имеющих заслуги перед государством.

Все расходы, связанные с наименованием и переименованием географических объектов, ложатся на инициаторов.

Депутаты высказали опасение, что разрешение может привести к массовому переименованию населенных пунктов. В частности, Кенжебек Бокоев поинтересовался, как будут определять, имело ли предлагаемое лицо заслуги перед государством.

«Будет поступать много предложений от народа, инициативных групп. Правительству будет проблематично отбирать, чьи имена одобрить, а чьи отклонить. Из-за этого в свое время и ввели ограничение», — отметил он.

Депутат Эльвира Сурабалдиева выразила беспокойство, что поправки позволят переименовывать села и улицы в честь криминальных авторитетов.

«В законопроекте должны быть четкие нормы, которые не допустят переименования в честь криминальных авторитетов или богатых людей», — сказала она.