В Жогорку Кенеше спорят, правильно ли забирать приватизированные садики

«Правильно ли поступает государство, забирая у бизнеса приватизированные социальные объекты?» — поинтересовался во время правительственного часа на заседании Жогорку Кенеша депутат Экмат Байбакпаев.

Он добавил, что государство само дало возможность бизнесу приватизировать эти объекты.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что речь только о незаконно приватизированных объектах.

«Приватизация не бывает законной или незаконной. Бизнес вложил деньги, перестроил, все, что полагается, сделал. А теперь приходят и говорят — отдай», — сказал Экмат Байбакпаев.

Алтынай Омурбекова напомнила, что в 1992 году подписан указ президента, что приватизированные объекты социального назначения должны использоваться только по прямому назначению. «И здесь как раз незаконные действия есть. Были случаи, когда цех по алкогольной продукции открывали. Только в таких случаях Генпрокуратура ведет дела», — заметила она.

«У нас значительная часть государственных учреждений сидит в зданиях садиков. С бизнесом легко бороться, а как вот с ними быть?» — поинтересовался Экмат Байбакпаев.

Вице-премьер ответила, что в Кыргызстане государственные органы занимают 72 здания детских садов.

«Работы по освобождению будут проводить по 27 объектам, которые в хорошем состоянии. По остальным много вопросов. Некоторые здания разрушены и не подлежат реконструкции. Есть предложение, что вместо строительства новых помещений для перевода госорганов лучше построить новые детские сады», — подчеркнула она.

Алтынай Омурбекова сообщила, что государство вернуло 227 зданий детских садов.

«По прямому назначению используют 178 объектов. У шести объектов есть только земельные участки, здания разрушены. Там будем строить в приоритетном порядке. Еще 13 зданий нуждаются в капитальном ремонте, три из них ремонтируют. В шести зданиях работают школы», — заключила она.