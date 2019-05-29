Сооронбай Жээнбеков рассказал, как повысить эффективность ЕАЭС

«Эффективность ЕАЭС зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами», — подчеркнул президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Нур-Султане.

Он поздравил участников заседания с пятилетним юбилеем евразийской интеграции и выразил благодарность всем, кто работает во благо полноценного функционирования союза.

«Подводя итоги пятилетнего периода, мы сегодня должны справедливо оценить труд этих людей. Мы подпишем решение о награждении медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза», — заметил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил особую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в создании ЕАЭС и добавил, что присоединение Армении и Кыргызстана к объединению расширило границы союза и повысило привлекательность для других государств.

Он сказал, что, несмотря на воздействие глобальных экономических вызовов, формирование союза продолжается. Сегодня ЕАЭС позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Важно сохранить тенденцию роста. Для этих целей необходимо и далее продвигать приоритетные направления.

Одним из направлений президент назвал реализацию цифровой повестки.

«Мы уже имеем некоторые результаты. Необходимо и далее создавать общие цифровые процессы для бизнеса и государственного сектора. Мы приветствуем совместные усилия государства и бизнеса с целью реализации цифровой повестки союза до 2025-го. В рамках данного вектора развития 2019-й в КР мною объявлен Годом развития регионов и цифровизации страны», — сообщил Сооронбай Жээнбеков.

Также он подчеркнул важность формирования единого рынка трудовых ресурсов.

«Убежден, что подписание соглашения о пенсионном обеспечении станет большим шагом в достижении равноправия трудящихся союза. Считаю необходимым продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы ЕАЭС», — заметил глава государства.

Не менее важным направлением он назвал и вопрос устранения препятствий на внутреннем рынке союза.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что эффективность объединения зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами.

«Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызская Республика выступает за системную работу по их устранению», — сказал президент.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что в последнее время участились случаи высказывания критики в адрес Кыргызстана в сокрытии таможенных платежей, в связи с чем выразил заинтересованность в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах союза.

«Предлагаю провести «тройной» таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран — участниц ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии», — заявил он.

Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одного государства к другому. Сооронбай Жээнбеков

Глава КР напомнил, что неоднократно отмечал необходимость улучшения институциональной системы ЕАЭС и повышения ее эффективности. В этой связи он выступил за усиление полномочий Евразийской экономической комиссии как действенного наднационального органа союза.

«Хочу также обратить внимание на актуальный вопрос, связанный со значительным разрывом между экономиками государств — членов ЕАЭС. Тенденция сохранения разрыва между странами объединения может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции в целом. Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Предлагаю поручить комиссии провести анализ различных механизмов поддержки и развития государств с малыми экономиками и подготовить конкретные предложения для внедрения подобного механизма в нашем союзе», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он предложил рассмотреть целесообразность создания органа по регулированию общего электроэнергетического рынка.

«Появление новых сфер регулирования требует эффективного управления, соответственно, создания новых органов союза. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Кыргызская Республика готова разместить у себя подобный орган», — подчеркнул глава государства.

В завершение Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил необходимость консолидации совместных усилий для достижения общих намеченных целей по созданию сильного, надежного и процветающего союза.