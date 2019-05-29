Премьер, находящийся на посту год, только сейчас начал формировать свою команду

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко сегодня на заседании поинтересовалась у главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева, почему из его команды уходят люди.

Премьер-министр признался, что в прошлом году для формирования кабинета министров было мало времени.

«Смена девяти министров произошла из-за того, что они не справились с поставленной задачей. Четыре кандидатуры, которые сейчас выдвинуты на посты, я выбирал сам», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, команда формируется сейчас. «Ни родство, ни кумовство, ни землячество не являются критерием отбора членов правительства», — отметил премьер.

Ранее Мухаммедкалый Абылгазиев опроверг информацию о близком родстве с Иманкадыром Рысалиевым. Премьер-министр и теперь уже бывший глава секретариата «Открытое правительство» (OGP) приходятся свояками (бажа). Супруга Мухаммедкалыя Абылгазиева Чолпон Абазбекова приходится родной сестрой Таалайгуль Сабырбековой — жены оскандалившегося Иманкадыра Рысалиева. Сын последнего Эрназар Иманкадыр уулу был замдиректора компании «КТ Мобайл». После скандала он вынужден был уволиться.